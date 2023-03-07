اكتمال الاستعدادات لاستضافة الجولة الأولى من سلسلة سباقات "إكستريم إي" في نيوم

وسيخوض السائقون المنافسة عبر المناظر الطبيعية الصحراوية الخلابة في مدينة نيوم، إذ يعد السباق الأول من بين خمسة سباقات ستقام حول العالم عبر بيئات تأثرت بالمناخ والتغيرات البيئية؛ حيث تُسلط السلسلة العالمية الضوءَ على تأثير تغيرات المناخ وزيادة الوعي حوله، كما تسهم في الترويج للتوجه أكثر نحو استخدام السيارات الكهربائية للتخفيف من انبعاثات الكربون؛ من أجل مستقبل أفضل، وبما يواكب جهود المملكة لتحقيق الريادة العالمية في مجال الاستثمار في التقنيات المستدامة وتسخيرها لحماية مواردها الطبيعية الفريدة؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها في تقليل الاعتماد على النفط.