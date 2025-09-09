"الالتزام البيئي" يُطلق خدمة "بلاغ بيئي" عبر تطبيق توكلنا

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن خدمة "بلاغ بيئي" تهدف إلى تمكين الجميع من الإبلاغ بشكل فوري عن أي ممارسات أو مخالفات تضر بالأوساط البيئية مثل: التلوث أو التخلص غير المشروع من النفايات بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تعد جزءًا أساسًا من جهود المركز في رفع الوعي البيئي، وتعزيز مشاركة المجتمع في حماية الأوساط البيئية.