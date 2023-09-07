"العدل" تطلق تطبيق البورصة العقارية.. يتيح التداول بيعًا وشراءً

يذكر أن البورصة العقارية تُعد نموذجًا فريدًا بوصفها منصة لتداول العقارات "بيع وشراء"، مع المزيد من الخدمات كالرهون وما يتعلق بها، وتحديث الصكوك إلى جانب خدمات الدمج والفرز، وتقدم البورصة خدماتها على مدار الساعة.