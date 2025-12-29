تدريب 320 مراقبًا ميدانيًّا في مبادرة "رافد الحرمين"

وتبدأ المبادرة موسمها الحالي ببرنامج لتدريب المراقبين الميدانيين، حيث يستهدف ما يقارب 320 مراقبًا ميدانيًّا في قطاع الحج والعمرة، وذلك من خلال حزمة من الدورات التدريبية المتخصصة التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الميداني، وتعزيز المهارات المهنية، وفي مقدمتها مهارات: خدمة العملاء، والتواصل الفعّال، وإدارة المواقف الميدانية.