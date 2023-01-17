"إكسبو الحج".. شراكاتٌ واتفاقات لمطوفي الدول العربية لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

وعقدت الشركة، خلال المعرض الذي أقيم على مدة أربعة أيام من الثامن وحتى الثاني عشر من شهر يناير الجاري واختتم الخميس الماضي في مدينة جدة، أكثر من ثلاثين اجتماعًا مع مكاتب شؤون الحجاج وممثلي الدول للتحاور حول الخدمات المقدمة للحجاج من كل دول العالم.