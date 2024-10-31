مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُعيد القدرة على المشي لـ"ستينية" بعد ساعات من عملية استبدال مفصل ركبة نوعية

وقال د.الظفيري إن المراجعة زارت المستشفى وهي على كرسي متحرك، وتشتكي من حزمة أعراض، كعدم القدرة على الحركة، والآلام المتزايدة، والتورم، وتغير شكل مفصل الركبة، بالإضافة إلى ضعف الحركة وصعوبتها، وأكدت الفحوصات الدقيقة التي خضعت لها لاحقًا، وجودَ احتكاك من الدرجة الرابعة، مع انحراف في الركبة، وارتخاء شديد في أربطتها الجانبية، وخلل في حركة عظمة رأس الركبة.