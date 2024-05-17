العجمي: شخصية ولي العهد تجمع بين الصفات النادرة التي تجعله نموذجًا فريدًا للقائد العصري

وأردف: أما الكرم فهو صفة أخرى تُميز الأمير محمد بن سلمان، ليس فقط من خلال دعمه السخي للمبادرات الإنسانية والخيرية داخل السعودية وخارجها، ولكن أيضًا من خلال سياسته التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن السعودي، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات العامة. والحكمة تظهر في تعامله مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية. فالأمير محمد بن سلمان يدير علاقات السعودية مع الدول الأخرى بحنكة وذكاء محافظًا على مصالح بلاده، ومساهمًا في تحقيق الاستقرار الإقليمي. وحكمته تتجلى أيضًا في مبادراته الدبلوماسية التي تسعى إلى بناء جسور التواصل والتعاون مع مختلف الدول.