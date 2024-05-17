العجمي: شخصية ولي العهد تجمع بين الصفات النادرة التي تجعله نموذجًا فريدًا للقائد العصري

أكد الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي، الدكتور فهيد بن سالم العجمي، أن شخصية سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تتميز في تجسيد العديد من الصفات النادرة التي قلما تجتمع في شخص واحد؛ وهو ما يجعله نموذجًا فريدًا للقائد العصري.
وفي التفاصيل، قال الدكتور "العجمي" إن ولي العهد تتجلى في شخصيته الهيبة والشجاعة والقوة والذكاء والرأي السديد والكرم والحكمة. وكل من هذه الصفات تسهم في بناء شخصيته القيادية، وتوجيهاته الرشيدة التي تشهدها المملكة العربية السعودية.
وإضافة إلى ذلك، يتمتع الأمير بكاريزما الحاكم التي تميز القادة العظماء.
وأضاف: الهيبة هي أولى السمات التي يلحظها المرء في شخصية الأمير محمد بن سلمان؛ فحضوره الطاغي وأسلوبه الرزين يعكسان شخصية قيادية قوية، تفرض احترامها دون الحاجة إلى الكثير من الكلمات. هيبته ليست مجرد مظهر خارجي، بل تنبع من الثقة العميقة بالنفس، والرؤية الواضحة لمستقبل السعودية.
وأضاف: أما الشجاعة فهي واضحة في قراراته الجريئة التي تهدف إلى تحديث السعودية وتقويتها على مختلف الأصعدة. ومنذ توليه منصب ولي العهد أظهر الأمير محمد بن سلمان شجاعة في اتخاذ قرارات صعبة، قد تثير الجدل، ولكنه يمضي قدمًا بها مؤمنًا بأنها تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
ومن ضمن هذه القرارات الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تعتبر في الماضي من المحرمات. والقوة تتجسد في قدرته على تنفيذ خططه بفاعلية وكفاءة، متحديًا التحديات والمعوقات الداخلية والخارجية. وقوته لا تتوقف عند القدرة الجسدية، بل تمتد لتشمل قوة الإرادة والعزم على تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعها في رؤية السعودية 2030.
وتابع: والذكاء والرأي السديد يظهران في كل خطوة يخطوها ولي العهد؛ إذ يتميز بفكر استراتيجي قادر على استشراف المستقبل، ووضع خطط بعيدة المدى، تضمن استدامة التقدم والنمو. واهتمامه بالتكنولوجيا والابتكار وتحديث البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية دليل على رؤيته المستقبلية، وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وأردف: أما الكرم فهو صفة أخرى تُميز الأمير محمد بن سلمان، ليس فقط من خلال دعمه السخي للمبادرات الإنسانية والخيرية داخل السعودية وخارجها، ولكن أيضًا من خلال سياسته التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن السعودي، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات العامة. والحكمة تظهر في تعامله مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية. فالأمير محمد بن سلمان يدير علاقات السعودية مع الدول الأخرى بحنكة وذكاء محافظًا على مصالح بلاده، ومساهمًا في تحقيق الاستقرار الإقليمي. وحكمته تتجلى أيضًا في مبادراته الدبلوماسية التي تسعى إلى بناء جسور التواصل والتعاون مع مختلف الدول.
وقال: إن كاريزما الحاكم هي السمة الأخيرة التي تميز الأمير محمد بن سلمان. فقدرته على التواصل الفعال مع الشعب، وكسب ثقتهم، وإلهامهم، تأتي من شخصيته الكاريزمية. وهذه الكاريزما تجعله قادرًا على التأثير بشكل إيجابي في الآخرين، وتحفيزهم للعمل نحو تحقيق أهداف رؤية 2030. ويتجلى ذلك في خطاباته وكلماته التي تحمل دائمًا روح الحماس والتفاؤل، وفي لقاءاته مع المواطنين التي تعكس قربه منهم وفهمه لاحتياجاتهم وتطلعاتهم.
وأكد أن اجتماع هذه الصفات في شخص ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يجعله قائدًا استثنائيًّا، قادرًا على قيادة السعودية نحو مستقبل مشرق ومزدهر. مشيرًا إلى أن رؤية 2030 ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي تجسيد لروح التغيير والتطور الذي يسعى إليه الأمير مرتكزًا على إرث عريق من القيم والأخلاق والرؤية الطموحة، التي تعكس آمال وتطلعات الشعب السعودي.