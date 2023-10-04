ترحيب إعلامي بأول رحلة تجربة قيادة لـ"OMODA C5"

كما كشفت "OMODA" أيضًا عن تخطيطها الاستراتيجي العالمي وخططها التنموية للسوق السعودي في هذا الحدث، حتى الآن، تم إطلاق "OMODA" في "14" سوقًا على مستوى العالم، وباعتبار المملكة العربية السعودية واحدًا من أسواقها الاستراتيجية الرئيسية، تلتزم "OMODA" بالفهم العميق لاحتياجات المستهلكين المحلّيّين للمركبات، وإنشاء شركة فرعية لإدارة علامة "OMODA" التجارية. وهي تقوم بتخصيص خدمات IOV "المركبات المتصلة بالإنترنت" وفقًا للظروف المحلية، وذلك باستخدام معلومات موقع السيارة وسرعتها ومسارها لبناء شبكة لاسلكية تفاعلية لتسهيل التنقل الذكي لأصحاب المركبات. لقد تم إنشاء مستودع مخصص لما بعد البيع لتلبية الطلب على قطع الغيار الوفيرة وبأسعار معقولة في خدمة ما بعد البيع. للمضيّ قدمًا ستواصل "OMODA" تعزيز منتجاتها وخدماتها، والتعمق أكثر في الميزات والإمكانات المميزة للسوق السعودي، وتكييف استراتيجيات التسويق الفريدة.