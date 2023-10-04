ترحيب إعلامي بأول رحلة تجربة قيادة لـ"OMODA C5"

شهدت المدينةُ الرقمية بالرياض، الأربعاء الماضي، اختبارًا لقيادة "OMODA C5"، بحضور قادة من وزارة الثقافة السعودية، والعديد من المسؤولين من السفارة الصينية بالمملكة العربية السعودية؛ ليشهدوا على الجاذبية الاستثنائية لـ"OMODA C5".
شهد الحدثُ، الذي كان تحت عنوان "التواصل مع المستقبل من خلال OMODA"؛ أكثرَ من 40 وسيلة إعلامية سعودية متخصّصة في مجال السيارات، ونخبة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث شارك الجميع في جولة على متن "OMODA C5"، اختبروا خلالها قدرات ومهارات السيارة، وسط الأجواء المستقبلية للمدينة الرقمية، مع تفاعل قوة المنتج الجديد التي ترمز إلى سيارة الدفع الرباعي الكروس أوفر ثنائية الأبعاد.
ضمن عائلة العلامة التجارية "OMODA"، تبرز "OMODA C5" كأول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بنمط "CROSS"، وهو منتج مميز تم تصميمه وفقًا لروح التكنولوجيا المستقبلية؛ حيث يجسّد تصميمها "Art in Motion" الذي يعكس حس التصميم المستقبلي، بما فيه الهيكل والسقف العائم والمقاعد الرياضية المدمجة.
كل عنصر يثير الحواسّ البصرية للجيل الجديد من الرواد الحضريين المستقلين، والاجتماعيين، والمغامرين، والمتقدمين دائمًا على منحنى الموضة؛ مما يجسد أسلوب حياة بهيجًا وجديدًا ومتقاطعًا، نال إشادة وسائل الإعلام بأسلوب "OMODA C5" الطليعي، واحتفلت به باعتباره تحفة كلاسيكية في فئة سيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر.
تتميّز المقصورة الداخلية لـ"OMODA C5" بشاشة مزدوجة مقاس "10.25" بوصة، ومجهزة بأحدث جيل من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة "4.0"، وصور بزاوية "360" درجة، والتعرف الذكي على الصوت، ولوحة تكييف هواء مضيئة متعددة الألوان. تعد هذه الميزات، التي تتفوق على نظيراتها، تجربة ذكية مستقبلية ممتعة، مع تلبية معايير السلامة العالمية من فئة الخمس نجوم، وضمان السفر الصحي اليومي. ومن حيث القوة تم دمج الميزات التكنولوجية المتقدمة مثل القيادة الذاتية بمستوى "L2.5" لتقديم تجربة قوة ممتازة تتميز بتسارع سريع لمدة 7 ثوانٍ إلى 100 كم/ ساعة.
كما كشفت "OMODA" أيضًا عن تخطيطها الاستراتيجي العالمي وخططها التنموية للسوق السعودي في هذا الحدث، حتى الآن، تم إطلاق "OMODA" في "14" سوقًا على مستوى العالم، وباعتبار المملكة العربية السعودية واحدًا من أسواقها الاستراتيجية الرئيسية، تلتزم "OMODA" بالفهم العميق لاحتياجات المستهلكين المحلّيّين للمركبات، وإنشاء شركة فرعية لإدارة علامة "OMODA" التجارية. وهي تقوم بتخصيص خدمات IOV "المركبات المتصلة بالإنترنت" وفقًا للظروف المحلية، وذلك باستخدام معلومات موقع السيارة وسرعتها ومسارها لبناء شبكة لاسلكية تفاعلية لتسهيل التنقل الذكي لأصحاب المركبات. لقد تم إنشاء مستودع مخصص لما بعد البيع لتلبية الطلب على قطع الغيار الوفيرة وبأسعار معقولة في خدمة ما بعد البيع. للمضيّ قدمًا ستواصل "OMODA" تعزيز منتجاتها وخدماتها، والتعمق أكثر في الميزات والإمكانات المميزة للسوق السعودي، وتكييف استراتيجيات التسويق الفريدة.
الجدير بالذكر أن "OMODA 5 EV" من المقرّر أيضًا أن تدخل السوق السعودي، وباعتبارها رائدة في مجال التنقل المستقبلي، من المتوقّع أن توفر "OMODA 5 EV"، بتصميمها الكروس أوفر وتقنياتها الذكية والتكنولوجيا الكهربائية الثلاثية والسلامة المضمونة، للمستخدمين السعوديين؛ تجربةَ قيادة سلسة وآمنة بشكل شامل.
وتهدف "OMODA" عبر جولة الاختبار والقيادة تلك، إلى التبادلات الصادقة مع المستهلكين في المنطقة والسعودية عبر الوسائل الإعلامية الشهيرة والمؤثرين في مجال السيارات.
وستستمر "OMODA C5" في اختراق الحدود الحقيقية، والتنبؤ بالتنقل في المستقبل، وتصميم تجربة قيادة مليئة بروح الفخامة والانتماء للجيل الجديد، بمظهرها الشبابي والنابض بالحياة.