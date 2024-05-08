3 دول جديدة يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة زيارة السعودية إلكترونيًا

أعلنت وزارة السياحة عن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونيًا" لمواطني عدد من الدول، حيث انضمّت كل من كومنولث جزر البهاما، وبربادوس، وغرينادا، لقائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة زيارة المملكة إلكترونيًا، وبذلك يصل عدد الدول إلى 66 دولة.