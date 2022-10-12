رغم الوعود ما زال مشروعًا متأخرًا.. "سبق" تطرح التساؤل: متى ينتهي "مترو الرياض"؟!

إن كانت استراتيجية مدينة الرياض 2030 التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تستهدف تحويل العاصمة إلى واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، ومضاعفة عدد سكانها إلى 15-20 مليون نسمة، واستقبال أكثر من 40 مليون زائر بحلول عام 2030، ورفع نسبة استخدام السكان لوسائل النقل العام في المدينة من 5% إلى 20% عبر استثمارات تبلغ قيمتها 112.5 مليار ريال (30 مليار دولار)، فإن تأخّر مشروع "مترو الرياض"، وهو جزء من مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، لا يصب في هذا الاتجاه الحيوي المهم؛ لأنه حسابيًا يعد مشروعًا متعثرًا؛ تأخر عن موعده المحدد 4 سنوات كاملة، وبسببه تعاني شوارع العاصمة من الاختناق والتكدس المروري معظم ساعات النهار، وحتى وقت متأخر من الليل، فضلًا عن أن حافلات الرياض، وهي جزء من مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، لا تزال تتجول في شوارع الرياض دون ركاب، وتزيد من الازدحام المروري الخانق دون معرفة السبب.