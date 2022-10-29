النفيعي: المملكة تسير بخطى متسارعة نحو نشر ثقافة الوعي المالي وعلينا بذل الكثير لنشرها

وعلى الرغم من أنه يمكن القول بأننا في المملكة العربية السعودية نسير بخطى متسارعة نحو نشر ثقافة الوعي المالي؛ فإننا لا نزال في بداية الطريق، وعليه فإننا لا نزال بحاجة إلى بذل الكثير من الجهود لنشر ثقافة الوعي المالي التي ستعود بلا شك بالنفع والفائدة على الناس، وستساهم في تقليل إنفاقهم، وزيادة مدخراتهم، وتوجيه هذه المدخرات نحو الاستثمارات المستقبلية المناسبة، كما أن نشر ثقافة الوعي المالي في المملكة سيساهم أيضًا في توعية الناس بخطر الانجرار وراء بعض التحايلات المالية التي قد تتم عن طريق الحسابات البنكية أو بعض التطبيقات المستخدمة في حياتنا اليومية.