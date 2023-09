"بوابة الدرعية" ضمن قائمة أفضل بيئات العمل في آسيا لعام 2023م

امتدادًا لجهود وإنجازات هيئة تطوير بوابة الدرعية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي؛ حصلت هيئة تطوير بوابة الدرعية على جائزة "أفضل بيئة عمل Great Place to Work" في قارة آسيا لعام 2023م الجاري؛ لتصبح ضمن قائمة أفضل بيئات العمل في القارة؛ حيث تم تصنيف بوابة الدرعية كأحد أفضل بيئات العمل في المملكة العربية والسعودية وقارة آسيا؛ وذلك للمرة الرابعة على التوالي، ضمن فئة المنظمات الكبرى. كما يأتي هذا التصنيف من قِبَل "Best Large Workplaces in Asia".