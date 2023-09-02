"بوابة الدرعية" ضمن قائمة أفضل بيئات العمل في آسيا لعام 2023م

كما تطبق الهيئة معايير ومزايا مميزة في مجال تطوير بيئة العمل؛ وهو ما أسهم في تعزيز الإبداع والابتكار والثقة والتقارب بين الموظفين، وتطوير قدراتهم وخلق علاقات عالية الجودة، إضافة إلى تحفيز المواهب والكفاءات في مختلف مواقع العمل بالشركة، وإنجاز العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات المبتكرة خلال السنوات الماضية؛ لا سيما وأن الدرعية لديها العديد من المشاريع الكبرى التي تأتي ضمن أكبر وأهم المشروعات الثقافية والتراثية في المنطقة والعالم.