"حساب المواطن": عدم الإفصاح قد يحرم المستفيد سنتَيْن من الدعم أو استعادة ما حصل عليه

نبَّه حساب المواطن المستفيدين من التساهل في إخفاء أي معلومة تعد جوهرية، يكون لها تأثير على أهلية الاستحقاق أو استحقاق المستفيد الفعلي؛ إذ يمكن أن تصل عقوبة ذلك لإيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي، وحرمانه لمدة لا تزيد على سنتين، أو استرداد ما حصل عليه دون حق.
كما أوضح أن عدم الإفصاح يترتب على كل من يقوم بتقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط، كذلك التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم، أو غير ذلك.
وأضاف بأن ذلك يستوجب تطبيق المادة العشرين بحقه، التي تنص على: "إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي، وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على (سنتين)، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك، أو اتخاذهما معًا".