محليات

"حساب المواطن": عدم الإفصاح قد يحرم المستفيد سنتَيْن من الدعم أو استعادة ما حصل عليه

حين إخفاء المستفيد معلومات جوهرية تؤثر على الأهلية أو الاستحقاق