"البديوي" يهنئ القيادة بمشاركة رائدَيْ الفضاء السعوديَّيْن في إطلاق صاروخ "فالكون" ومركبة "دراغون"

رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للفضاء -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة مشاركة رائدَيْ الفضاء السعوديَّيْن ريانة برناوي وعلي القرني في إطلاق صاروخ "فالكون" ومركبة "دراغون".