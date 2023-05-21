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"البديوي" يهنئ القيادة بمشاركة رائدَيْ الفضاء السعوديَّيْن في إطلاق صاروخ "فالكون" ومركبة "دراغون"

أكد أن هذا الإنجاز العلمي الطموح يُضاف إلى سِجل السعودية المشرّف ضمن رؤية 2030
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي
واس
واس

رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للفضاء -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة مشاركة رائدَيْ الفضاء السعوديَّيْن ريانة برناوي وعلي القرني في إطلاق صاروخ "فالكون" ومركبة "دراغون".

وأكد أن هذا الإنجاز العلمي الطموح يضاف إلى سِجل المملكة العربية السعودية المشرف، ضمن رؤية السعودية 2030 التي تتضمن برنامجًا فضائيًّا رائدًا.

وقال: إن التقدم الذي تحققه دول المجلس في إطار برامجها في عالم الفضاء يأتي بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -حفظهم الله- في دعم الشباب الخليجي إيمانًا بقدراتهم في تحقيق الأهداف الكبرى للرؤى التنموية الخليجية، وتعاونها وتكاملها في مختلف المجالات.

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