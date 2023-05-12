إنجاز دولي.. جامعة الملك خالد تحصد ميداليتين في معرضٍ للاختراعات بكوالالمبور

وهنّأ مدير مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال بالجامعة، الدكتور ماجد بن عبدالله العظيمان، الطالبين، مشيدًا بتميزهما، ومؤكدًا أن هذا الإنجاز هو انعكاس لما يجده التعليم في المملكة من دعم ورعاية واهتمام، وخطوة في طريق سعي جامعة الملك خالد إلى تحقيق التنافسية العالمية التي هي إحدى مرتكزات رؤية المملكة 2030.