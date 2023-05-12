إنجاز دولي.. جامعة الملك خالد تحصد ميداليتين في معرضٍ للاختراعات بكوالالمبور

حقَّقت جامعة الملك خالد الميداليتين الذهبية والفضية خلال مشاركتها في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية "ITEX 23"، الذي يُقام خلال الفترة من 7 إلى 14 مايو الجاري، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وتفصيلًا: حصل الطالب حاصل بن محمد الأسمري "ماجستير في تخصص الإدارة والإشراف التربوي بالجامعة"، على الميدالية الذهبية في المعرض، من خلال مشروع camel eyes الذي يهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات السريعة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
كما حقّق الطالب نايف بن علي القحطاني "بكالوريوس هندسة كهربائية بكلية الهندسة بالجامعة"، الميدالية الفضية في المعرض نفسه؛ من خلال مشروع إنتاج مادة أوكسيد الجرافين للمكثفات الفائقة.
وهنّأ مدير مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال بالجامعة، الدكتور ماجد بن عبدالله العظيمان، الطالبين، مشيدًا بتميزهما، ومؤكدًا أن هذا الإنجاز هو انعكاس لما يجده التعليم في المملكة من دعم ورعاية واهتمام، وخطوة في طريق سعي جامعة الملك خالد إلى تحقيق التنافسية العالمية التي هي إحدى مرتكزات رؤية المملكة 2030.