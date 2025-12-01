"الطيران المدني" تمنح "FlexJet" شهادة المشغّل الأجنبي لتسيير رحلات داخلية خاصة بالمملكة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني منح شركة "FlexJet"، المتخصصة في تشغيل الطائرات الخاصة، شهادة المشغّل الأجنبي، لتصبح بذلك ثاني شركة طيران خاصة أجنبية تحصل على هذه الشهادة لتسيير الرحلات الداخلية (بالطلب) داخل المملكة.
وسلّم نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية بالهيئة، عوض بن عطالله السلمي، الشهادة إلى رئيس عمليات الشركة، بن واتس، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض.
ويأتي منح هذه الشهادة في إطار قرار الهيئة السماح للشركات الأجنبية المشغّلة للطائرات الخاصة بتنفيذ رحلات داخلية (حسب الطلب) في المملكة، اعتبارًا من الأول من مايو 2025، بعد استيفاء المتطلبات والمعايير الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام الطيران المدني.
وأوضح السلمي أن هذه الخطوة تعكس رؤية المملكة 2030 في جذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز مكانة المملكة في صناعة الطيران العالمية، عبر تطوير القطاع ورفع تنافسيته إقليميًا ودوليًا، مؤكّدًا التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير السلامة.
وأشار إلى أن منح الشهادة يُعد خطوة محورية ضمن جهود الهيئة لتحسين تجربة مستخدمي قطاع الطيران الخاص، وضمان استدامة الجودة التشغيلية، وتوفير بيئة استثمارية محفّزة، إلى جانب بناء شراكات إستراتيجية مع الأطراف المعنية لتعزيز الأداء.
يُذكر أن منح شهادة المشغل الجوي لشركة "FlexJet" يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات برنامج الطيران المنبثق من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف إلى جعل قطاع الطيران السعودي الأول في الشرق الأوسط بحلول عام 2030، وتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تربط القارات الثلاث.