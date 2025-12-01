"الطيران المدني" تمنح "FlexJet" شهادة المشغّل الأجنبي لتسيير رحلات داخلية خاصة بالمملكة

وأوضح السلمي أن هذه الخطوة تعكس رؤية المملكة 2030 في جذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز مكانة المملكة في صناعة الطيران العالمية، عبر تطوير القطاع ورفع تنافسيته إقليميًا ودوليًا، مؤكّدًا التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير السلامة.