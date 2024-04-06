العلاقات مع مقديشو.. مواقف سعودية داعمة للقضية الصومالية

والعلاقات بين البلدين متجذرة تاريخيًّا؛ فللمملكة مواقف داعمة للقضية الصومالية، وحكومة مقديشو تثمن الجهود السعودية الرامية لتحقيق المصالحة بين الأطراف الصومالية المتنازعة؛ إذ شاركت السعودية في جميع مؤتمرات المصالحة بين الأطراف الصومالية، واستضافت أحدها في جدة عام ٢٠٠٧م، وشهد التواصل تطورًا مفتوحًا من الجانبين، وتمثل هذا بزيارة الرئيس الصومالي ولقاء سمو ولي العهد -حفظه الله- العام الماضي، وجاءت زيارته اليوم -وهي الثالثة- لتعكس اهتمامه بتعميق العلاقات وتوسيعها؛ لما للمملكة من مكانة وقوة اقتصادية.