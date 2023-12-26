هيئة تطوير محمية الإمام تركي: الرعي داخل نطاق المحمية مخصص فقط لأهالي المجتمع المحلي المصرح لهم

وأوضحت الهيئة أنه يُسمح بالرعي لأبناء المجتمع المحلي من أهالي المراكز والقرى داخل نطاق المحمية؛ بعد الحصول على تصريح من هيئة تطوير المحمية، وبالتنسيق مع مركز الإمارة المختص، مع تحديد نطاق الرعي لحاملي التصريح بخمسة كيلو مترات من نطاق المركز أو القرية أو الهجرة.