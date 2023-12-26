هيئة تطوير محمية الإمام تركي: الرعي داخل نطاق المحمية مخصص فقط لأهالي المجتمع المحلي المصرح لهم

أكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، أن الرعي داخل نطاق المحمية مخصص فقط لأهالي المجتمع المحلي المصرح لهم.
وأوضحت الهيئة أنه يُسمح بالرعي لأبناء المجتمع المحلي من أهالي المراكز والقرى داخل نطاق المحمية؛ بعد الحصول على تصريح من هيئة تطوير المحمية، وبالتنسيق مع مركز الإمارة المختص، مع تحديد نطاق الرعي لحاملي التصريح بخمسة كيلو مترات من نطاق المركز أو القرية أو الهجرة.
وأفادت الهيئة بأنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق مخالفي أنظمة الرعي؛ حفاظاً على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي الذي تزخر به محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وأشارت الهيئة إلى أن ضوابط الرعي داخل المحمية وجميع المعلومات المتعلقة بالتصاريح وكيفية استخراجها متاحة عبر المنصات الرسمية والموقع الإلكتروني للمحمية