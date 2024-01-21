أمير الجوف يسلّم 82 وحدة سكنيّة لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي بالقريات

وأكّد أمير الجوف أن توجيهات القيادة الحكيمة تشدّد على دعم جميع مبادرات الإسكان التي خصّصت لها الدولة برنامجاً ضمن برامج رؤية المملكة 2030 لتوفير السّكن الملائم للمواطنين، سائلاً المولى عز وجل أن يوفّق الجميع ويجعل هذه المنازل منازل مباركة لساكنيها.