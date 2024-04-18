"تكافل": التسجيل في برامج العام القادم يبدأ من 21 أبريل حتى 9 مايو

وأفادت المؤسسة بأن التسجيل يتم من خلال لجان "تكافل" في مدارس التعليم العام المشمولة بنظامها، الذين بدورهم يقومون بحصر وتسجيل بيانات الطلاب والطالبات المحتاجين وفق خصوصية عالية، ومن ثم تقوم المؤسسة بتطبيق شروط الاستحقاق من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم المسجلة لدى الجهات الرسمية كوزارة التعليم ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدة جهات أخرى.