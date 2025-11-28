مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه لليمن وأفغانستان والسودان والصومال بمشاريع إنسانية متنوعة

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشاريعه الإغاثية في عدة دول، ضمن جهود المملكة الإنسانية لدعم المحتاجين حول العالم.
ففي اليمن، نفّذ المركز أمس الأول حملة نظافة واسعة في أحياء مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة؛ بهدف إزالة الأتربة ورفع المخلّفات والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وذلك ضمن مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الصحية المقدمة من المملكة، ممثلةً بالمركز، والرامية إلى تحسين جودة الحياة والحد من التدهور البيئي في مختلف مديريات ومحافظات اليمن.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس الأول 1,250 كرتون تمر للفئات الأكثر احتياجًا في مديريتي الشحر وغيل باوزير بمحافظة حضرموت، استفاد منها 7,500 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2025م.
وتأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.
وفي ولاية بلخ شمال أفغانستان، وزّع المركز أمس الأول 420 سلة غذائية و420 كرتون تمر في مديرية البرز، استفادت منها 420 أسرة، وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمساعدة متضرري الزلزال.
ويمثّل ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للوقوف مع الشعب الأفغاني والتخفيف من معاناته.
وفي السياق نفسه، قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت خدماته الطبية لـ 519 مستفيدًا خلال شهر أكتوبر 2025م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.
وقدم المشروع 1,925 خدمة، شكّل الذكور منها 64% والإناث 36%، فيما بلغت نسبة النازحين 14% والمقيمين 86%. وتنوّعت الخدمات بين تصنيع الأطراف وتركيبها وتأهيلها، إضافة إلى العلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي وتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
وفي السودان، وزّع المركز أمس الأول 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر، استفادت منها 550 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي لعام 2025م، في إطار جهود المملكة لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق amid الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
وفي الصومال، وزّع المركز أمس 1,000 سلة غذائية في مدينة عدادو بولاية غلمدغ، استفاد منها 6,000 فرد، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للمحتاجين في جمهورية الصومال الفيدرالية.
وتعكس هذه المبادرات الدور الإنساني للمملكة، ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم الدول المتضررة وتعزيز الأمن الغذائي والصحي في المناطق التي تعاني من الأزمات.