مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه لليمن وأفغانستان والسودان والصومال بمشاريع إنسانية متنوعة

وفي السودان، وزّع المركز أمس الأول 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر، استفادت منها 550 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي لعام 2025م، في إطار جهود المملكة لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق amid الأزمة الإنسانية التي يمر بها.