المملكة ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية

يذكر أن المملكة، ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، ترأس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، وتتولّى أمانة اللجنة؛ حيث انتُخبت المملكة رئيسًا للجنة في عام 2015م، وأعيد انتخابها في العام 2019م، إضافة إلى عضويتها في لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية.