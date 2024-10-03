مجموعة الدكتور سليمان الحبيب راعيًا طبيًّا وشريكًا رسميًّا لدورة الألعاب السعودية 2024

وقّعت مجموعةُ الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اتفاقيةَ شراكة رسمية مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2024، لرعاية النسخة الثالثة من الدورة، والتي تنطلق اليوم وتستمرّ حتى 17 أكتوبر في الرياض، ويتنافس فيها أكثر من "9000" رياضي ورياضية، في رياضات مختلفة، جماعية وفردية.
وقال الأستاذ هشام الحبيب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاستراتيجية بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب: إننا نعتزّ كثيرًا بكون المجموعة شريكًا وراعيًا طبيًّا لهذا الحدث الرياضي الكبير للعام الثاني على التوالي، مشيرًا إلى أهمية الألعاب السعودية باعتبارها مشروعًا وطنيًّا استراتيجيًّا، يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي، ومنصة مثالية للرياضيين السعوديين؛ لتحقيق طموحاتهم الرياضية في بيئة تنافسية عالية المستوى، بما يسهم في إبراز جيل من الأبطال القادرين على المنافسة باسم المملكة في المحافل الدولية.
وأضاف "أ. الحبيب": أن المجموعة تتطلّع إلى المساهمة في إنجاح الدورة، مشددًا على أنها ستوفر التغطية الطبية لكافة المشاركين، عبر مراكز إسعافية تشرف عليها كوادرُ طبية مؤهلة تأهيلًا علميًّا عاليًا، ومتمرّسة في تقديم الرعاية الطبية الميدانية، مشيرًا إلى أنّ المجموعة اكتسبت خبرات تراكمية نوعية ممتازة، من خلال رعايتها للعديد من الفعاليات المتنوعة، وتقديم الخدمات الطبية الميدانية بأعلى المعايير.
وأكد "أ. الحبيب" على أن المجموعة ستستمرّ في دعم المناسبات الوطنية، تماشيًا مع استراتيجيتها ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحقيق أهداف الفعالية في إبراز الموهوبين، وإعداد أبطال رياضيين جدد في مختلف الألعاب الرياضية، والنهوض بالبنية التحتية لخلق إرث يساهم في ضمان استدامة قطاع الرياضة والشباب في السعودية، كجزء من الاستراتيجية الوطنية.
يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تحرص دومًا على رعاية كافة المناسبات الوطنية انطلاقًا من مسؤولياتها المجتمعية؛ حيث كانت الشريك الصحي الرسمي لمبادرة الاستثمار في المستقبل بنسخته السابعة "FII7"، وقدمت الرعاية الطبية لسباق "فورمولا1" العالمي، ورعت كأس السعودية للفروسية وسباق الخيل، ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وموسم الرياض بجميع نسخه، وبطولة العالم لكرة الطاولة، ومؤخرًا سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وكأس العالم للرياضات الإلكترونية.