مجموعة الدكتور سليمان الحبيب راعيًا طبيًّا وشريكًا رسميًّا لدورة الألعاب السعودية 2024

وأضاف "أ. الحبيب": أن المجموعة تتطلّع إلى المساهمة في إنجاح الدورة، مشددًا على أنها ستوفر التغطية الطبية لكافة المشاركين، عبر مراكز إسعافية تشرف عليها كوادرُ طبية مؤهلة تأهيلًا علميًّا عاليًا، ومتمرّسة في تقديم الرعاية الطبية الميدانية، مشيرًا إلى أنّ المجموعة اكتسبت خبرات تراكمية نوعية ممتازة، من خلال رعايتها للعديد من الفعاليات المتنوعة، وتقديم الخدمات الطبية الميدانية بأعلى المعايير.