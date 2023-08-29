"الزكاة" تعلن عن مزاد علني لبيع "بضائع وسيارات" في جمرك الحديثة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع وسيارات" في جمرك الحديثة.
وأوضحت الهيئة أن المزاد سيقام وفق الضوابط والاشتراطات المقررة يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 في الساعة 11 صباحًا.
وأشارت الهيئة إلى أن الشروط تتضمن دفع مبلغ تامين الزامي 50000 ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، كما يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.
وقالت: تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات.
وأضافت الهيئة: يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المباعة خلال (3) ايام برسم الوارد و(10) أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر. وسيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.