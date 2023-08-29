"الزكاة" تعلن عن مزاد علني لبيع "بضائع وسيارات" في جمرك الحديثة

وأشارت الهيئة إلى أن الشروط تتضمن دفع مبلغ تامين الزامي 50000 ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، كما يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.