"السبر" يدعو لاستغلال عشر ذي الحجة في العبادة والطاعات

ونبه "السبر" إلى الحرص على تأمل الأضحية حال الشراء، فيتأكد من تمام سنّها وخلوّها من العيوب المانعة من الإجزاء، وأكّد أن من شروط الأضحية: أن تكون من بهيمة الأنعام؛ وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، ومن شروطها بلوغ السن المعتبرة شرعًا؛ وهو من الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الغنم ضأنها ومعزها ما تم له سنة، إلا الضأن فيجزئ الجذع، وهو ما تم له ستة أشهر. ومن شروطها: أن يضحي في الوقت المحدد شرعًا وهو من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.