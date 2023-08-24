"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقيتين مع "اليونيسيف" في سوريا

وتهدف الاتفاقية الأولى لتوفير خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية الطارئة المنقذة لحياة الأطفال المتضررين من الزلزال والأشخاص المعرضين للخطر في سوريا، من خلال الوصول إلى إمدادات المياه المحسنة وإصلاح وإعادة تأهيل شبكات المياه المتضررة من الزلزال، حيث سيجري دعم 15.000 فرد بحزمة شاملة للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة لنقل المياه بالشاحنات، وإزالة الحمأة "الطين"، وإدارة النفايات الصلبة، وتنظيف وصيانة المراحيض، فضلاً عن دعم 100.000 فرد بمياه الشرب الآمنة.