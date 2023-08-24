"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقيتين مع "اليونيسيف" في سوريا

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقيتين مشتركتين مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)؛ لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة وتوفير الدعم الغذائي للأطفال المتضررين من الزلزال والأشخاص المعرضين للخطر في سوريا، بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليوناً و125 ألف ريال.
ووقّع الاتفاقيتين مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، فيما وقّعهما عن منظمة اليونيسيف ممثلها في منطقة الخليج العربي الطيب آدم، بمقر المركز في الرياض.
وتهدف الاتفاقية الأولى لتوفير خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية الطارئة المنقذة لحياة الأطفال المتضررين من الزلزال والأشخاص المعرضين للخطر في سوريا، من خلال الوصول إلى إمدادات المياه المحسنة وإصلاح وإعادة تأهيل شبكات المياه المتضررة من الزلزال، حيث سيجري دعم 15.000 فرد بحزمة شاملة للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة لنقل المياه بالشاحنات، وإزالة الحمأة "الطين"، وإدارة النفايات الصلبة، وتنظيف وصيانة المراحيض، فضلاً عن دعم 100.000 فرد بمياه الشرب الآمنة.
وتهدف الاتفاقية الثانية لتوفير التدخلات الغذائية الفورية المنقذة لحياة الأطفال السوريين المعرضين للخطر والأشخاص المتضررين من الزلزال، عبر تحسين الوصول إلى خدمات التغذية من خلال ضمان توافر الإمدادات المطلوبة لإدارة سوء التغذية الحاد الوخيم، وتكميل المغذيات الدقيقة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
ويأتي ذلك امتداداً لجهود المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة متضرري الزلزال والمحتاجين في سوريا، والوقوف إلى جانبهم في مختلف الأزمات والمحن.