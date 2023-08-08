سفارة المملكة في كوريا تحذّر من اقتراب إعصار خانون

يُشار إلى أن اليابان ألغت مئات الرحلات الجوية ونصحت أكثر من 60 ألف أسرة بإخلاء بعض المناطق الجنوبية اليوم (الثلاثاء)، مع تحرك الإعصار خانون، المصحوب بأمطارٍ غزيرة ورياحٍ قوية، صوب الغرب ببطءٍ بعد أيامٍ من اجتياحه أوكيناوا.