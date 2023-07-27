"المشيطي": "ريف" أسهَمَ في دعم ومشاركة 50 ألف امرأة ريفية في سوق العمل

من جهته، أشار أمين عام برنامج "ريف" المهندس غسان بكري، إلى أن البرنامج أسهَمَ في تحقيق الأمن الغذائي، والاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية؛ حيث وصلت كميات الإنتاج خلال العام الحالي إلى (350.537) طنًّا، من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، ودعم (70) منتجًا متنوعًا؛ مما أسهم في تحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي؛ فضلًا عن توفير العديد من فرص العمل.