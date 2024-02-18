أمير الرياض يدشن الحملة التوعوية "الدين يسر"

دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الأحد، الحملة التوعوية التي تنظمها الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعنوان "الدين يسر".