أمير الرياض يدشن الحملة التوعوية "الدين يسر"

دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الأحد، الحملة التوعوية التي تنظمها الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعنوان "الدين يسر".
جاء ذلك خلال استقباله، مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة عبدالله بن محمد الشبانات، وعددًا من مسؤولي الفرع.
واطلع أمير الرياض، على أهداف الحملة المتمثلة في بيان سماحة الدين الإسلامي وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال واليسر.
كما استمع إلى شرح حول فعاليات الحملة ودور الفرع بالمنطقة في إيضاح الواجب الشرعي تجاه الدين وولاة الأمر والوطن، ويسر الدين وسماحته عبر وسائل توعوية ومواد إعلامية منوعة.