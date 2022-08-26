"الغذاء والدواء" تنصح بالموازنة بين العناصر الغذائية للطلاب والطالبات

وتنصح "الهيئة" بالحرص على اختيار الأطعمة الغنية بالألياف، إذ تساعد في عملية الهضم وصحة الجهاز الهضمي، كما أن هناك العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تعد ضرورية للنمو بشكل سليم ولبناء عظام صحية وقوية كالكالسيوم وفيتامين-د، لذلك من الضروري أن يتناول الأطفال والمراهقون هذه العناصر في صورتها الطبيعية من الأغذية الغنية بها.