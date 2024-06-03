"تربوي" ينتقد المبالغات في حفلات التخرج للمراحل التعليمية المبكرة.. إرهاق مادي للأسرة

وقال "الشريف": إن الاحتفاء بالإنجاز والنجاح مما تحبه النفوس ويُشعرها بالرضى عما تم تحقيقه، كما يدفعها أيضًا لمواصلة السير في محطات العمر المختلفة سواءً على المستوى العلمي أو العملي والوظيفي، ومن صور هذا الاحتفاء ما تشهده هذه الأيام من حفلات التخرج في مختلف مراحل التعليم العام والجامعي؛ لكن يؤسفنا أنها خرجت عن أمرها الطبيعي والمعتاد؛ بالمبالغة والتوسع في إقامتها في مراحل مبكرة، ولا نعلم ما هو الهدف وراء ذلك؛ وإلا فما هي فائدة حفل تَخَرج طالب أو طالبة من الروضة للمرحلة الابتدائية أو من المرحلة الابتدائية إلى المتوسطة؟ وما هو الإنجاز في ذلك؟ وبذلك سيكون هذا الطالب/ الطالبة قد احتفل أو احتفلت ٣ مرات قبل احتفال التخرج الطبيعي في المرحلة الثانوية؛ فهل عندها سيكون هذا الاحتفال له قيمة ولذة وشعور بالإنجاز؟!