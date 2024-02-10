"سوزان النمساوية" قلب موجوع أسلم مرتَيْن.. وهنا قصتها مع أئمة الحرمين

وتكشف ضيفة برنامج خادم الحرمين الشريفين عن أماني، كانت تخالجها بعد أن درست القرآن، وتعمَّق ارتباطها به، قائلة: "هناك سورتان من القرآن الكريم أشعر بأنهما قريبتان إلى قلبي، هما (الزلزلة) و(الانفطار). وكنت أُمنِّي النفس وأنا أحزم حقائب السفر إلى السعودية أن يقرأهما أئمة الحرمين أمام الملايين. وبالفعل حقق الله لي الأماني، وكأنني في حلم سأستيقظ منه بعد قليل؛ فسورة الانفطار تلاها إمام الحرم النبوي، و(الزلزلة) قرأها إمام الحرم المكي. كنت أتساءل مع نفسي: الذي يحدث ليس مصادفة، ما يحدث لي هو توفيق وحب من الله. إذن عليَّ أن أخدم هذا الدين الإسلامي العظيم النزيه من كل الشوائب".