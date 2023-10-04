في قبضة الأمن.. فيديو يرصد الإطاحة بمروّجي الشبو والإمفيتامين والكوكايين

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، القبض على مواطنيْن قاما بترويج مادة الميثامفتيامين المخدر "الشبو" في مكة المكرمة.
وفي الرياض تم القبض على مواطن قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي ضُبِطت مخبأة في مركبته.
وتمكنت شرطة جازان من ضبط مواطن بالعارضة قام بترويج 4 كجم من مادة الحشيش المخدر، و6090 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية.
وفي المخواة تم القبض على مواطن قام بنقل 18 مخالفًا لنظام أمن الحدود في 3 مركبات وآخران جارٍ القبض عليهما.
وأضاف الأمن العام أنه تم القبض على مقيميْن في الطائف قاما بترويج مادة الكوكايين المخدر في مركبة يقودها أحدهما؛ فيما تم ضبط مواطن بالرياض قام بترويج الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدريْن.
وفي الرياض تم القبض على 4 مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، و3 مواطنين قاموا بالمتاجرة بقواطع نحاسية وكهربائية مجهولة المصدر متخذين من استراحة مكانًا لتخزينها.