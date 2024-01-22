"اللجنة الوطنية" تناقش تعديلات تخص بعض أسماء الأماكن الجغرافية في المملكة

عقدت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية اجتماعها الثامن، بحضور ممثلي الجهات الحكومية، وذلك في مقر الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
وناقشت اللجنة عددًا من الطلبات والقرارات التي تخصّ تعديلًا أو تغييرًا لبعض أسماء الأماكن الجغرافية في المملكة العربية السعودية.
يُذكر أن اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية تأسست في المملكة، ومقرها الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية التي تتولى مهام الإشراف عليها بحكم الاختصاص، وبموجب تنظيمها لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية.