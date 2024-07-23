نائب وزير الداخلية يرأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر بغداد الدولي لمكافحة المخدرات 2024

وأضاف نائب وزير الداخلية، أن المملكة العربية السعودية، بتوجيهات القيادة -أيّدها الله- نفّذت حملة أمنية شاملة، من خلال خطط أمنية تضافرت فيها جهود جميع الجهات ذات العلاقة، وتكللت بنجاحات قائمة ومستمرة في مواجهة هذه الآفة والجرائم المرتبطة بها، مؤكداً أهمية تعزيز إجراءات التعاون على المستويين المحلي والدولي للتصدّي لنشاطات الجريمة المنظمة -بشكل عام- وجريمة إنتاج وتهريب المخدرات عبر الحدود، على وجه الخصوص، واتخاذ التدابير والحلول الأمنية العاجلة في ذلك.