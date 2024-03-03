"مدل بيست" تدشن "بيست هاوس" معززةً استثماراتها في قطاع المرافق الموسيقية في المملكة

يشار إلى أن المرافق الموسيقية تشكل ضلعاً أساسياً في مثلث استراتيجية مدل بيست الذي ترتكز عليه أعمال الشركة منذ إطلاقها، ويشمل الفعاليات، الموسيقى والفنانين، والمرافق الموسيقية، حيث تعمل الشركة على تعزيز فرص الاستثمار في المرافق والنوادي الموسيقية، وتوفير أماكن مخصصة للإبداع الموسيقي مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة لتقديم أفضل العروض الحية والتجارب الترفيهية الفريدة لأعضاء النوادي الخاصة، مع تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للإبداع الموسيقي.