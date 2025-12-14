في الرياض.. وزير الخارجية يفتتح النسخة الـ11 لمنتدى تحالف الحضارات

وأضاف: "إن الشباب هم من يعبر عن الأمل، وهم قادة المستقبل ورسل السلام، وأعبر عن سعادتي بحضور هذا العدد الكبير من الشباب. كما ينعقد على هامش المنتدى منتدى شبابي، وسيُقام في هذا المكان حفل تخريج الدفعة الثامنة من برنامج تأهيل القيادات الشابة لمشروع (سلام) للتواصل الحضاري، ما يؤكد أن هذا المنتدى هو منتدى للشباب".