في الرياض.. وزير الخارجية يفتتح النسخة الـ11 لمنتدى تحالف الحضارات

رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، أعمال المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات في نسخته الحادية عشرة، الذي تستضيفه العاصمة الرياض تحت عنوان: "عقدان من الحوار العالمي.. الإنجازات والتحديات والطريق إلى الأمام".
وشهد المنتدى مشاركة معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات السيد ميغيل أنخيل موراتينوس، إلى جانب عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، وقيادات سياسية ودينية، ورؤساء منظمات دولية، وممثلين عن المجتمع المدني.
وأكد وزير الخارجية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن استضافة المملكة لهذا المنتدى تأتي امتداداً لدعمها المستمر لجهود الأمم المتحدة في تعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش بين الحضارات والثقافات، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تعكس نهجاً وطنياً يقوم على الاعتدال والانفتاح، ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف.
وأوضح أن انعقاد المنتدى في نسخته الحالية يهدف إلى مراجعة الجهود السابقة، وتبادل الآراء حول أفضل السبل لإدارة التنوع الثقافي والديني، عبر بناء جسور الحوار بين الحضارات.
وأضاف: "إن الشباب هم من يعبر عن الأمل، وهم قادة المستقبل ورسل السلام، وأعبر عن سعادتي بحضور هذا العدد الكبير من الشباب. كما ينعقد على هامش المنتدى منتدى شبابي، وسيُقام في هذا المكان حفل تخريج الدفعة الثامنة من برنامج تأهيل القيادات الشابة لمشروع (سلام) للتواصل الحضاري، ما يؤكد أن هذا المنتدى هو منتدى للشباب".
ويهدف المنتدى إلى استعراض منجزات عقدين من الحوار بين الحضارات، ومناقشة التحديات الراهنة، واستشراف مستقبل التفاهم العالمي، بما يعزز السلم والاستقرار الدوليين.