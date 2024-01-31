وزارة الدفاع.. قصة 100 عام من الهجانة إلى مصافّ أوائل العالم الدفاعي

وفي أقل من 20 عامًا من بداية هذه المسيرة، أصبحت للبلاد وزارة معنية بالدفاع ومفتشية عامة؛ وذلك تحديدًا في عام 1363هـ الذي كان عامًا استثنائيًّا في مسيرة البناء والتطوير للجيش السعودي التي كان يقودها الملك عبدالعزيز -رحمه الله- فبعد أن زاد عدد أفراد الجيش، وتطورت أسلحته، وتشعبت تنظيماته، أصدر مرسومًا ملكيًّا يقضي بإلغاء وكالة الدفاع، وإنشاء وزارة للدفاع والمفتشية العامة، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبدالعزيز -رحمه الله- وزيرًا للدفاع ومفتشًا عامًّا؛ حيث بدأت في عهده النهضة العسكرية في الجيش السعودي لبناء جيش قوي وفق أحدث الأساليب التنظيمية والقتالية.