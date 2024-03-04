عبدالله كامل يحتفظ بالصدارة في بطولة المملكة للكارتينج.. ويستعد لبطولة العالم

سجل بطل الكارتينج الناشئ عبدالله أيمن كامل، فوزه الرابع في بطولة الروتاكس ماكس، التي أقيمت مؤخرًا في حلبة فن إكستريم بالرياض، ليحقق الصدارة بعد ست جولات، ويحتفظ بلقب البطولة عن أقرب منافسيه بفارق 29 نقطة. حيث تأهل عبدالله ليمثل المملكة العربية السعودية في بطولة العالم للروتاكس ماكس التي ستقام على حلبة سارنو الإيطالية أواخر هذا العام، لينافس بقية أبطال العالم في اللعبة.
وكان عبدالله قد حقق ثلاث بطولات سابقة، كان آخرها حصوله على الميدالية الذهبية على مستوى المملكة في بطولة الكارتينج التي أقيمت ضمن دورة الألعاب السعودية 2023، كما أحرز لقب بطولة المملكة لفئة الناشئين "IAME" لموسم 2023، وأحرز المركز الأول في تحدي روتاكس (Rotax Max Challenge) الجولة الثانية التي أقيمت في مدينة الرياض في شهر أكتوبر 2023، حيث تصدر بطولة المملكة في الكارتينج بعد تسجيله المركز الأول في الجولتين الأولى والثانية، كما مثّل عبدالله المملكة في بطولة العالم للكارتينج (IAME Warriors Final)، التي أقيمت في البرتغال خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر من العام الماضي، بحضور 350 متسابقًا من كافة الفئات.
ويشمل برنامج عبدالله كامل هذا العام عدة مشاركات في أوروبا، إلى جانب بطولة الشرق الأوسط في الامارات، وبطولة العالم في إيطاليا، ثم التحضير للانضمام إلى الفورمولا4.
وعبر البطل الناشئ عبدالله كامل عن سعادته بالفوز، وبتطور رياضة الكارتينج في المملكة، قائلاً: "إن اللقب الجديد يشجعني على بذل المزيد من الجهد لتحقيق مزيد من النجاحات".
وقدم عبدالله شكره لوالديه على دعمهما المتواصل، وكذلك إلى الشركة الراعية، وإلى مدربه ومدير الفريق حمزة ديراني على الجهد الذي بذله لإعداده خلال السباقات، كما شكر الفريق الفني الخاص بالسيارات إميل ونصري عازار وناجي كنعان، على ما يبذلونه من جهد، خاصة أثناء البطولات.