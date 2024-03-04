عبدالله كامل يحتفظ بالصدارة في بطولة المملكة للكارتينج.. ويستعد لبطولة العالم

وكان عبدالله قد حقق ثلاث بطولات سابقة، كان آخرها حصوله على الميدالية الذهبية على مستوى المملكة في بطولة الكارتينج التي أقيمت ضمن دورة الألعاب السعودية 2023، كما أحرز لقب بطولة المملكة لفئة الناشئين "IAME" لموسم 2023، وأحرز المركز الأول في تحدي روتاكس (Rotax Max Challenge) الجولة الثانية التي أقيمت في مدينة الرياض في شهر أكتوبر 2023، حيث تصدر بطولة المملكة في الكارتينج بعد تسجيله المركز الأول في الجولتين الأولى والثانية، كما مثّل عبدالله المملكة في بطولة العالم للكارتينج (IAME Warriors Final)، التي أقيمت في البرتغال خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر من العام الماضي، بحضور 350 متسابقًا من كافة الفئات.