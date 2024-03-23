بعد غدٍ الاثنين.. مزاد "إيالا" الحضوري على فرص عقارية بمكة المكرمة وجدة

تشهد مكة المكرمة، بعد غدٍ الاثنين، المزاد العلني الحضوري "إيالا" على عدد من الفرص العقارية المتنوعة في مكة المكرمة ومحافظة جدة، وذلك في تمام الساعة 11 مساء يوم الاثنين 15/ 9/ 1445هـ الموافق 25/ 3/ 2024م، في قاعة مكة الكبرى في حي النسيم. وتعدّ العقارات المعروضة فرصًا عقارية وبيئة مثالية لاستثمار عقاري في أفضل الأماكن الاستثمارية بمساحات مختلفة بالعاصمة المقدسة ومحافظة جدة.
وأوضحت شركة إتقان العقارية أن المزاد يشكّل فرصة عقارية مميزة للمطورين والمستثمرين؛ لوقوعها في مواقع حيوية بالقرب من المشاعر المقدسة، وفي أحياء ضمن النطاق الحيوي في العاصمة المقدسة وبالإفراغ الفوري. ويأتي المزاد العلني الحضوري "إيالا" فرصة سانحة للاستثمار أو السكن، خاصة أنها لا تبعد عن المسجد الحرام سوى عدة كيلومترات.
ويضمّ مزاد "إيالا" فندق ريع ذاخر في حي المعابدة بمساحة "944.18" م2، ويتكون الفندق من اثنين بدروم، ودور أرضي، وميزانين، ودور مطعم، ودور مصلّى، ودور خدمات، وتسعة أدوار متكررة. ويقع العقار بالقرب من الحرم المكي، ومشعر منى، ومستشفى الملك فيصل، وأمانة العاصمة المقدسة، وفي حي العزيزية الغربية يقع العقار الثاني "عمارة العزيزية" على بعد 3 كم من المسجد الحرام وبالقرب من طريق الملك عبدالعزيز، طريق مكة - الطائف، مشعر منى، طريق المسجد الحرام، عبارة عن مبنى فندقي بمساحة "342.23" م2، ويتكون المبنى من بدروم ودور تسوية ودور أرضي ودورين متكررين ودور أخير.
وبينما يقع العقار الثالث في حي الشرائع شرق حجز السيارات عبارة عن أرض المعيصم السكنية "حوش" إجمالي المساحة "2.684.25" م2، بالقرب من طريق الدائري الرابع، مدينة الملك عبدالله الطبية، طريق الملك فيصل، ومشعر منى، يقع العقار الرابع في مخطط المسفلة رقم 4، عبارة عن أرض المسفلة تصنف على أنها سكني فندقي؛ لقربها من الحرم المكي، مشعر منى، الطريق الدائري الثالث، طريق إبراهيم الخليل، وسوق الكعكية للجملة.
كما يضم مزاد "إيالا" عمائر الهنداوية "الفندقية" تمثل العقار الخامس والعقار السادس ببيانات عقارية متطابقة؛ حيث يبلغ إجمالي المساحة لكل عقار "524" م2، وذلك بالقرب من الحرم المكي الشريف، محطة قطار الحرمين السريع، الحجاز مول، والطريق الدائري الثالث.
ويقع العقار السابع من مزاد "إيالا" في محافظة جدة حي أم حبلين، عبارة عن أرض لبناء مستودعات؛ حيث يبلغ إجمالي مساحة العقار "17.006.72" م2. ويقع العقار بالقرب من حديقة جنغل لاند، طريق المدينة المنورة، مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومطار الملك عبدالعزيز.
ويختتم المزاد بالعقار الثامن: أرض محبس الجن في حي العزيزية على مساحة "1291.11" م2 على بعد 6 كم عن الحرم المكي، وبالقرب من مشعر منى وطريق الملك عبدالعزيز، ومستشفى الملك فيصل.
ودعت شركة إتقان العقارية المهتمين والراغبين في دخول مزاد "إيالا" العلني الحضوري؛ إلى الاطلاع على جدول شيكات دخول المزاد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أو الاتصال على: "0550052000-0550053000"، و"920001019".
كما اشترطت شركة إتقان العقارية الحضور الشخصي للمشتري أو الوكيل الشرعي، مع تقديم شيك باسم شركة إتقان العقارية حسب قيمة العقار المطلوب، على أن يعتبر الشيك جزءًا من قيمة العقار ولا يستردّ لمن رسا عليه المزاد.