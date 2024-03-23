بعد غدٍ الاثنين.. مزاد "إيالا" الحضوري على فرص عقارية بمكة المكرمة وجدة

ويضمّ مزاد "إيالا" فندق ريع ذاخر في حي المعابدة بمساحة "944.18" م2، ويتكون الفندق من اثنين بدروم، ودور أرضي، وميزانين، ودور مطعم، ودور مصلّى، ودور خدمات، وتسعة أدوار متكررة. ويقع العقار بالقرب من الحرم المكي، ومشعر منى، ومستشفى الملك فيصل، وأمانة العاصمة المقدسة، وفي حي العزيزية الغربية يقع العقار الثاني "عمارة العزيزية" على بعد 3 كم من المسجد الحرام وبالقرب من طريق الملك عبدالعزيز، طريق مكة - الطائف، مشعر منى، طريق المسجد الحرام، عبارة عن مبنى فندقي بمساحة "342.23" م2، ويتكون المبنى من بدروم ودور تسوية ودور أرضي ودورين متكررين ودور أخير.