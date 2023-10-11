موسم الرياض يعلن نزالات مذهلة في UFC Fight Night في 2 مارس 2024

ويحتفي موسم الرياض بإطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام؛ لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وتجارب تناول الطعام وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.