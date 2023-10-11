موسم الرياض يعلن نزالات مذهلة في UFC Fight Night في 2 مارس 2024

يستضيف موسم الرياض ضمن فعالياته المشوقة في نسخته الرابعة ليلة مليئة بالإثارة والندية ضمن تحديات UFC Fight Night بالتعاون مع UFC، المنظمة الرائدة في العالم لفنون القتال المختلطة (MMA)، يوم السبت 2 مارس 2024.
ويضم الحدث مجموعة متنوعة من اللاعبين البارزين والمعروفين عالمياً في بطولات UFC، حيث سيعلن الرئيس التنفيذي لـ UFC، دانا وايت، عن الرياضيين المشاركين في الفعالية خلال الأشهر المقبلة.
وتم توقيع اتفاقية هذا الحدث بحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة. والسيد ديف لويس نائب الرئيس الأعلى للفعاليات والتشغيل في الشؤون الحكومية والتنظيمية لمنظمة UFC.
ويحتفي موسم الرياض بإطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام؛ لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وتجارب تناول الطعام وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.