بمشاركة ٤٠ جهة.. انطلاق تمرين "استجابة ١١" لحماية البيئة البحرية غدًا

ويقود المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عمليات الفرضية بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة التي قُدر عددها بـ40 جهة ما بين حكومية وخاصة، حيث تنطلق عبر غرفة عمليات مشتركة للجهات المشاركة في منطقة جازان لمدة يومين بآليات وتقنيات متطورة، وسفن مخصصة للطوارئ البيئية وسفن لجهات معنية بحماية سواحل المملكة، بالإضافة لطائرات مخصصة لمكافحة التلوث البحري وطائرات عمودية للتعامل مع فرضية الكارثة البيئية وحماية سواحل واقتصاد المملكة.