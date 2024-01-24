"خرمي": وزارة التعليم تقود عملية تطوير ضخمة وحراكًا كبيرًا باتجاه التحول نحو تمكين المدرسة

وأشار الدكتور خرمي إلى أن قافلة التحسين باتجاه تمكين المدرسة مستمرة، لافتًا إلى أن أهم مرتكزات التطوير التي بدأت من العام الميلادي الجاري 2024 تتمثل في انتقال الأعمال التشغيلية وأعمال التشغيل والصيانة إلى شركة تطوير وفيه نوع من تمكين المدرسة وتفريغها لمهامها وأعمالها الرئيسة التي تركز وتهتم بالأعمال التعليمية بالدرجة الأولى وتساعد المشرفين في إدارات ومكاتب التعليم لتقديم الدعم والمساندة للمدرسة.