خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير دولة قطر بنجاح تنظيم "كأس آسيا" وفوز المنتخب القطري بها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023م وفوز المنتخب القطري الأول بكأس البطولة.