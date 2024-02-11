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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير دولة قطر بنجاح تنظيم "كأس آسيا" وفوز المنتخب القطري بها
الملك أعرب عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمزيد من الإنجازات وللشعب الشقيق التقدم والازدهار
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023م وفوز المنتخب القطري الأول بكأس البطولة.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب دولة قطر الشقيق التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بالمزيد من التقدم والنجاح لشعب ودولة قطر الشقيق.