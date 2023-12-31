تعرف على بعض الشوارع والطرق المستهدفة في تطبيق شهادة الامتثال بالشرائع

حددت أمانة العاصمة الشوارع المستهدفة في خطة إصدار شهادة الامتثال، والتي شملت جميع المباني الواقعة على الدائري الرابع والثالث في الاتجاهين وطريق السيل.
وحول الطرق والمباني المستهدفة في شهادة الامتثال لمخططات الشرائع تستعرضها "سبق" حسب خريطة أمانة العاصمة المقدسة وهي شارع الفردوس في الاتجاهين من الغرب إلى الشرق وصولاً إلى شارع الأمير فيصل بن فهد والمباني الواقعة على شارع المهندس عمر قاضي في الاتجاهين من الشمال إلى الجنوب بداية من الكوبري النازل على طريق السيل المقابل لبلدية الشرائع الفرعية وصولاً إلى نهاية الأسفلت لشارع المهندس عمر قاضي وطريق الملك خالد في الاتجاهين من إشارة كودو باتجاه الشرق والفاصل بين مخطط 2 و 4 وصولاً إلى مجرى السيل نهاية الطريق.
ومن أبرز الضوابط إصدار شهادة الامتثال عدم فتح شبابيك مخالفة ولا يتجاوز ارتفاع سترة السطح من 1.5م إلى 2.1م كحد أعلى مع عدم وجود فتحات على السور تسمح بالرؤية عدم تعديل استخدام المواقف المعتمدة في القبو، بالإضافة إلى عدم وجود مساحات بناء إضافية في الملحق العلوي أو الميزانين وعدم وجود حواجز مشوهة على سور الارتداد أو السطح، وعدم تغطية الشرفات بهناجر أو مواد غير مناسبة وعدم وجود كتابات مشوهة على جدران المباني وألا تتجاوز المداخن وارتفاع البناء بأكثر من مترين.