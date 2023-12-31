تعرف على بعض الشوارع والطرق المستهدفة في تطبيق شهادة الامتثال بالشرائع

ومن أبرز الضوابط إصدار شهادة الامتثال عدم فتح شبابيك مخالفة ولا يتجاوز ارتفاع سترة السطح من 1.5م إلى 2.1م كحد أعلى مع عدم وجود فتحات على السور تسمح بالرؤية عدم تعديل استخدام المواقف المعتمدة في القبو، بالإضافة إلى عدم وجود مساحات بناء إضافية في الملحق العلوي أو الميزانين وعدم وجود حواجز مشوهة على سور الارتداد أو السطح، وعدم تغطية الشرفات بهناجر أو مواد غير مناسبة وعدم وجود كتابات مشوهة على جدران المباني وألا تتجاوز المداخن وارتفاع البناء بأكثر من مترين.