مجموعة stc تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك

تشارك مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي في المنطقة، في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والمنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 10-19 يوليو الجاري لعام 2023. وتأتي مشاركة المجموعة ضمن الوفد السعودي، الذي يضم 22 جهة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، تحت شعار "نتسارع لتحقيق مستقبل مستدام للمملكة العربية السعودية".
وتهدف المشاركة إلى استعراض جهود المملكة على طريق تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفاً، حيث تقدم المملكة تقريرها الوطني الطوعي الثاني. وفي هذا السياق، رسمت مجموعة stc استراتيجية محكمة في مجال الاستدامة، تنسجم مع أعمالها وتتوافق مع رؤية المملكة 2023، وذلك في سبيل تعظيم القيمة الاقتصادية، وإحداث تأثير بيئي إيجابي ودعم التنمية الاجتماعية المستدامة ومضاعفة الأثر على المجتمع والاقتصاد والبيئة عبر تبني أفضل الممارسات المسؤولة ورفع المعايير في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأنشأت المجموعة "منصة الاستدامة"، التي تتضمن 3 خدمات رئيسية لدعم أهدافها الاستراتيجية، حيث تشمل كلاً من خدمات برنامج التطوع، والتمكين التقني، وتبادل المعرفة، وذلك بهدف دعم مسيرة التنمية المستدامة وإثراء حياة وتجارب المجتمع، وتحفيز الفرص الرقمية المبتكرة.
وفي سبيل تعزيز الارتباط بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أنشأت المجموعة برنامج stc للتطوع، حيث تعاونت مع مجموعة مختارة من المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية وشاركت بأكثر من 600 فرصة تطوعية على منصة الاستدامة، لتحسين مشاركة الموظفين والرفاهية في مكان العمل وغرس ثقافة العطاء.