مجموعة stc تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك

وتهدف المشاركة إلى استعراض جهود المملكة على طريق تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفاً، حيث تقدم المملكة تقريرها الوطني الطوعي الثاني. وفي هذا السياق، رسمت مجموعة stc استراتيجية محكمة في مجال الاستدامة، تنسجم مع أعمالها وتتوافق مع رؤية المملكة 2023، وذلك في سبيل تعظيم القيمة الاقتصادية، وإحداث تأثير بيئي إيجابي ودعم التنمية الاجتماعية المستدامة ومضاعفة الأثر على المجتمع والاقتصاد والبيئة عبر تبني أفضل الممارسات المسؤولة ورفع المعايير في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.