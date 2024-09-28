مشاهد آسرة قلَّ أن تراها.. "حرّات المدينة المنوّرة البركانية".. قصصٌ تعبر الأزمنة في لحظات

يقول الباحث في تاريخ المدينة المنوّرة ومعالم السيرة النبوية عزالدين المسكي؛ إن عشرات الفوهات البركانية تنتشر على بساط حرّة رهط لتُشكّل مع لابتها لوحة طبيعية متفردة في مكوناتها ومظاهرها المختلفة، حيث تشكّلت اللابة عند تبريدها على هيئة أنابيب طولية ممتدة عشرات الأمتار، وكذلك على هيئة وسائد وأخرى كأنها أمواج البحر، إضافةً إلى التجويفات والكهوف التي تكوّنت إما مع سيلان اللابة أو بفعل عوامل التجوية والتعرية عبر الزمن، لافتاً إلى أن الثورات البركانية لا تنفك من هزات أرضية نتج عنها عديدٌ من الشقوق في قشرة الأرض، التي تجد العديد منها في هذه الحرّة، كما أن لابة البركان الذي ثار قبل ما يقارب 800 سنة تُعطي منظرًا مهيبًا للحرّة في لونها الأسود الداكن، وفي اللابة المسنّنة التي تُشبه الأنياب الحادة، فتُجبر سالكها قديمًا على قطعها مترجلًا على قدميه، وفي مظهرٍ فريدٍ نجد هذه اللابة عندما وصلت منطقة حوض العاقول التي كانت تسمى قديمًا حبس سيل، دهمت سدًّا قديمًا مبنيًّا بحجارة الحرة وطوب الآجر الأحمر، فتداخلت اللابة بين الحجارة والطوب، فأصبحت كأنها المادة اللاحمة بين أجزاء السد.