السعودي الألماني الصحية تطلق برنامج الولاء "أهالينا" الأول من نوعه للرعاية الصحية

أطلقت السعودي الألماني الصحية برنامج الولاء "أهالينا" الأول من نوعه للرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. يوفر البرنامج مكافآت ومزايا للمرضى في كافة المرافق الطبية التابعة للمجموعة في المملكة لتلبية احتياجاتهم الطبية. ويهدف برنامج الولاء "أهالينا" إلى مكافأة ولاء المرضى وتعزيز تجربتهم الصحية بطرق مبتكرة تشمل تقديم مزايا حصرية تناسب احتياجاتهم.
يمكن للعملاء من خلال خطوات بسيطة التسجيل في برنامج الولاء "أهالينا"، واكتساب النقاط بشكل تراكمي مقابل كافة الخدمات الطبية في كافة فروع السعودي الألماني الصحية في المملكة، حيث تتيح هذه النقاط إمكانية الحصول على مكافآت وخدمات طبية حصرية وتوفير أكبر قدر من الاستفادة للمرضى.
قال مكارم صبحي بترجي، الرئيس العام ونائب رئيس مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية: "يأتي إطلاق برنامج الولاء "أهالينا" تعبيراً عن خالص امتناننا لمرضانا، الذين نعتبرهم كأفراد عائلتنا، وذلك لثقتهم بنا في رعايتهم الصحية."
وأكَّد بترجي التزام السعودي الألماني الصحية الراسخ بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمرضى، وبناء علاقات وثيقة معهم، والسعي للوصول لأفضل النتائج الصحية الممكنة، مؤكدًا على التزام المجموعة برعاية مرضاها والتعامل معهم كأفراد عائلتها بما يتماشي مع شعارها الدائم "نرعاكم كأهالينا".
شهدت السعودي الألماني الصحية على مدار تاريخها الممتد لثلاثة عقود تطوراً مستمراً لتلبية احتياجات مرضاها، والحفاظ على الابتكار والتميز وسط التغيرات المتعاقبة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة وعلى الصعيد الإقليمي. ومع انطلاق الرحلة الجديدة من خلال برنامج الولاء "أهالينا" وغيره من المبادرات المبتكرة، فإن المجموعة تؤكد على التزامها وتفانيها في إعطاء الأولوية للرعاية الصحية التي تتمحور حول تلبية احتياجات المرضى طبقًا لأعلى معايير التميُّز الطبي، وتمكين الأفراد من عيش حياة أكثر صحة و ورفاهية.