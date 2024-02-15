السعودي الألماني الصحية تطلق برنامج الولاء "أهالينا" الأول من نوعه للرعاية الصحية

شهدت السعودي الألماني الصحية على مدار تاريخها الممتد لثلاثة عقود تطوراً مستمراً لتلبية احتياجات مرضاها، والحفاظ على الابتكار والتميز وسط التغيرات المتعاقبة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة وعلى الصعيد الإقليمي. ومع انطلاق الرحلة الجديدة من خلال برنامج الولاء "أهالينا" وغيره من المبادرات المبتكرة، فإن المجموعة تؤكد على التزامها وتفانيها في إعطاء الأولوية للرعاية الصحية التي تتمحور حول تلبية احتياجات المرضى طبقًا لأعلى معايير التميُّز الطبي، وتمكين الأفراد من عيش حياة أكثر صحة و ورفاهية.