بوصفها أول شركة تحصل عليها.. "المواصفات" تُسلِّم "موبايلي" شهادة "حياك"

وتُعنى شهادة "حياك" المقدَّمة من "المواصفات السعودية" بتطوير جودة الخدمات المقدَّمة عبر مراكز خدمة العملاء في جميع المنظمات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتغطي الخدمات المباشرة المقدمة للمستفيدين في إطار حصولهم على منتج أو خدمة. ويشمل ذلك التواصل الشخصي المباشر، والمكالمات الهاتفية، وأنظمة الخدمة الذاتية، والخدمات الإلكترونية.. وغيرها من العمليات المماثلة؛ بهدف رفع مستوى مراكز خدمة المستفيدين، وتسهيل الإجراءات، واختصار العمليات، وتوفير معايير موحدة للخدمة، إضافة إلى رفع مستويات رضا المستفيدين، ورفع معايير الأداء، وكذلك تحسين بيئة المكان في تقديم الخدمة؛ لضمان جودة ما تُقدِّمه مراكز خدمة المستفيدين بالمنشآت من خدمات وفقًا لأسس العمل المؤسسي، وبما يتوافق مع متطلبات نظم إدارة الجودة المختلفة.