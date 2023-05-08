بوصفها أول شركة تحصل عليها.. "المواصفات" تُسلِّم "موبايلي" شهادة "حياك"

سلَّمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي" شهادة الجودة لمراكز خدمة المستفيدين "حياك"؛ لتكون أول شركة خاصة تحصل عليها؛ وذلك بعد نجاحها في تطبيق معايير الشهادة الصادرة عن الهيئة على مختلف أنواع المراكز التي يتم فيها تقديم الخدمات للمستفيدين.
وسلَّم محافظ المواصفات السعودية، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، الشهادة للرئيس التنفيذي لـ"موبايلي"، المهندس سلمان البدران، خلال اللقاء الذي أُقيم في مقر الهيئة.
وعبَّر المهندس البدران عن اعتزازه بحصول موبايلي على شهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين (حياك)؛ كونها تأتي نتيجة التطوير المستمر لتقديم أفضل الخدمات لعملائها، ودليلاً على الالتزام الدائم بأفضل معايير الجودة.
وأكد أن الحصول على شهادة "حياك" يعكس حرص الشركة على مواءمة نموذج عملها المؤسسي مع متطلبات الجهات الحكومية المعنية بمراقبة جودة الأداء تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتُعنى شهادة "حياك" المقدَّمة من "المواصفات السعودية" بتطوير جودة الخدمات المقدَّمة عبر مراكز خدمة العملاء في جميع المنظمات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتغطي الخدمات المباشرة المقدمة للمستفيدين في إطار حصولهم على منتج أو خدمة. ويشمل ذلك التواصل الشخصي المباشر، والمكالمات الهاتفية، وأنظمة الخدمة الذاتية، والخدمات الإلكترونية.. وغيرها من العمليات المماثلة؛ بهدف رفع مستوى مراكز خدمة المستفيدين، وتسهيل الإجراءات، واختصار العمليات، وتوفير معايير موحدة للخدمة، إضافة إلى رفع مستويات رضا المستفيدين، ورفع معايير الأداء، وكذلك تحسين بيئة المكان في تقديم الخدمة؛ لضمان جودة ما تُقدِّمه مراكز خدمة المستفيدين بالمنشآت من خدمات وفقًا لأسس العمل المؤسسي، وبما يتوافق مع متطلبات نظم إدارة الجودة المختلفة.