"محطة اتصال".. مسؤولة علاقات دولية: "مهرجان الإبل" عرف العالم بموروث المملكة

وتابعت: يشكل المهرجان الرائد الأول في مجال التطوير والإبداع في عالم الإبل، رافدًا ثقافيًا واقتصاديًا، ومنصةً لتعزيز الوعي البيئي، إذ يعد المهرجان الحدث الأضخم من نوعه على الخارطة العالمية.